Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 2,11 gram esrar, gümrük kaçağı 10 bin 511 silah parçası, 846 termos, gözlük, şarj adaptörü ve 189 cep telefonu ele geçirildi.