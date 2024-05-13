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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:05
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 2,11 gram esrar, gümrük kaçağı 10 bin 511 silah parçası, 846 termos, gözlük, şarj adaptörü ve 189 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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