Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Şehri Nuh Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1254 polisin katıldığı "Şehri Nuh Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Şehri Nuh Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1254 polisin katıldığı "Şehri Nuh Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre'de genel asayiş, kamu düzeni, vatandaşların huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla 11 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 ayrı bölge, sokak, cadde, yer ve mekanda 1254 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

        Uygulamalarda 1432 araç ve 6 bin 747 kişinin bilgileri sorgulandı, 385 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yer kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 1 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 1,27 gram esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 35 araç sürücüsüne 54 bin 158 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Sendikalardan Cizre Belediyesi önünde açıklama
        Sendikalardan Cizre Belediyesi önünde açıklama
        Silopi'de "Kitap Kurdu Yarışması"nda sınav yapıldı
        Silopi'de "Kitap Kurdu Yarışması"nda sınav yapıldı
        Cizre'de öğretmenlerden "Karma Resim Sergisi"
        Cizre'de öğretmenlerden "Karma Resim Sergisi"
        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Küni seçildi
        Şırnak Tabip Odası Başkanlığına Küni seçildi