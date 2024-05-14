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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:52
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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 942 oldu, iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 750'ye ulaştı.

        Yük (Kargo, posta, bagaj) trafiği de nisan ayında toplam 425 ton oldu.

        Bu yılın ilk 4 ayında ise yolcu trafiği 139 bin 558, uçak trafiği 2 bin 155, yük trafiği ise 1301 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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