Cizre Kaymakam Demir'i GAİB Başkanı Celal Kadooğlu ziyaret etti
Cizre Belediye Başkanı Nazlı Demir'i, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB ) Başkanı Celal Kadooğlu ziyaret etti.
Cizre Belediye Başkanı Nazlı Demir'i, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB ) Başkanı Celal Kadooğlu ziyaret etti.
Kadooğlu ve beraberindeki üyeler, Demir'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Ziyarette, bölgede yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaymakam Demir, ziyaretlerinden dolayı Kadooğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.
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