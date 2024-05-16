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        Cizre'de bisiklet turu düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:48
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        Cizre'de bisiklet turu düzenlendi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

        İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.

        İsmail Ebul-İz Asma Köprüsü'nde başlayan bisiklet turu, 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda sona erdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam ve ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Etkinliğe katılım ve ilgi çok iyiydi." dedi.

        Etkinliğe katılan Fatma Nur Çolak da, etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Siraç Çete ise, ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

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