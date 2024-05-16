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        Şırnak'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:13
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        Şırnak'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Bulakbaşı Ortaokulu tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği" düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin 8 danışman öğretmen eşliğinde hazırladığı 11 proje tanıtıldı.

        Bilim ve teknolojiye ilgiyi artırmayı, engellilerin hayatlarına dikkat çekmeyi, yaratıcılığı desteklemeyi amaçlayan öğrenciler, projelerini sergiledi.

        Etkinliğe, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Belediye Başkanı Gurgin Ürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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