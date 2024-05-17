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        Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı

        Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:30
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        Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı
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        Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı.

        Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolunda yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada, çalışmalar nedeniyle kapanan Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönünün yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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