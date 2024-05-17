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        Şırnak'ta ambulans helikopter yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan hasta için havalandı

        Şırnak'ta yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan 78 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:57
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        Şırnak'ta ambulans helikopter yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan hasta için havalandı
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        Şırnak'ta yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan 78 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Merkezde yaşayan Ahmet A, yüksek tansiyon şikayetiyle yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan Ahmet A, yüksek tansiyon tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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