Şırnak'ta ambulans helikopter yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan hasta için havalandı
Şırnak'ta yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan 78 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ta yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan 78 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Merkezde yaşayan Ahmet A, yüksek tansiyon şikayetiyle yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan Ahmet A, yüksek tansiyon tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
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