Şırnak'ta ambulans helikopter yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan hasta için havalandı

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Ahmet A, yüksek tansiyon tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.​​​​​​​

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