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        Silopi'de engelli çocuklara tekerlekli sandalye verildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 20:23
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        Silopi'de engelli çocuklara tekerlekli sandalye verildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Türk Kızılay Şırnak Şubesince tespit edilen 9 engelli çocuğa tekerlekli sandalyeleri, Kaymakam Cihat Koç'un da katılımıyla özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen törenle verildi.

        Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, yaptığı açıklamada, engellilerin toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Engellilerle hayatın paylaşılması ve verilen hizmetlerin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Benek, "Engelli vatandaşlarımız da tıpkı bizler gibi topluma katkıda bulunabilecek, üretebilecek ve başarılar elde edebilecek potansiyele sahiptir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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