Şırnak Petrolspor Bölgesel Amatör Lige yükseldi.

Maçın ilk yarısı Hakan Doğan'ın attığı iki gol ile Şırnak Petrolspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Öz İdilspor attığı golle skoru 2-1 yaptı.

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