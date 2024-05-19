Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.
Havai fişek gösterisinin ardından konser düzenlendi.
Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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