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        Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:55
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        Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
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        Şırnak’ın Silopi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.

        Havai fişek gösterisinin ardından konser düzenlendi.

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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