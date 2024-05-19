Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Z.K, Nur Mahallesi Eren Sokak'taki evlerinde dün gece dini nikahlı eşi H.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.