Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak’ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 52 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 47'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı (2)
        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı (2)
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın Şırnak'ta başlayacak
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın Şırnak'ta başlayacak
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadı...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadı...
        Bakan Bayraktar: Gabar'da 2024 sonuna kadar 100 bin varile ulaşmayı hedefli...
        Bakan Bayraktar: Gabar'da 2024 sonuna kadar 100 bin varile ulaşmayı hedefli...