Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası gösteri maçı ile başladı

        Şırnak'ta düzenlenen "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gösteri maçı ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası gösteri maçı ile başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gösteri maçı ile başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilecek turnuvaya, Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda, İspanya ve Türkiye'den 62 sporcu katıldı.

        Turnuvanın açılışı dolayısıyla Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde gösteri maçı organize edildi. Gösteri maçını Vali Cevdet Atay ve TTF Başkanı Cengiz Durmuş yaptı.

        Vali Atay, programda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın artık olumsuz olayların aksine turnuvalarla ve kaliteli petrol ile anıldığını belirtti.

        Turnuvanın kente hayırlı olmasını dileyen Atay, şunları söyledi:

        "Bakanımız dün açıkladı, günlük 42 bin 500 varil kaliteli petrol buradan çıkıyor. Burası aynı zamanda enerjinin başkenti. Bu şehrin enerjisi ve dinamiği çok yüksek. İnşallah bunu hep beraber daha da yukarılara, iyi seviyelere çıkartacağız. Geçmişteki olumsuzlukların yerine artık Şırnak güzelliklerle anılıyor. Bugün konumuz spor, sporun birleştirici gücü ve sporun kardeşliği. Bu turnuvanın uluslararası olması ayrı bir heyecan katıyor. Centilmence bir turnuva olsun. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

        - Durmuş: "Tenis Cudi'yi sevdi"

        TTF Başkanı Durmuş da 90 milyona yaklaşan ülke nüfusu ile her projeden yetenekli gençleri ortaya çıkardıklarını ifade etti.

        Durmuş, "'Cudi Cup' tenisin zengin sporu olarak algılanmasını kırmamızda en önemli mihenk taşı oldu. Burada oynayan gençlerimiz de bunu başarıyla gösterdiler. 2 yıl öncesinde başlayan bu serüven bugün tekerlekli sandalyede 2 kız çocuğumuza milli takım seviyesinde oynama şansı verdi. Yani şans verirseniz oluyor. Dünya kupası tekerlekli sandalyede 2'nci olan takımımızın antrenörü Şırnak'tan bir antrenörümüz. Turnuva nedeniyle gelen 62 sporcu birer Şırnak elçisi olacak gittikleri yerlerde buranın misafirperverliğini, kültürünü, insanlığını en önemlisi Cudi'yi çevrelerine anlatacaklar. Cudi bizi sevdi, tenis de Cudi'yi sevdi. Bu anlamda burada olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise turnuvanın centilmence geçmesini diledi.

        Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma yaptı.

        Programa, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Kabine toplandı
        Kabine toplandı
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 52 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı (2)
        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı (2)
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın Şırnak'ta başlayacak
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın Şırnak'ta başlayacak
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadı...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadı...