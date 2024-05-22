Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikatta senaryo gereği, kuleden alınan bir uçağın kaza kırıma uğradığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

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