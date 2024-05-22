Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnaklı genç profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada antrenman yapıyor

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ender Sağım, profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada yanından ayırmadığı futbol topuyla antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnaklı genç profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada antrenman yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ender Sağım, profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada yanından ayırmadığı futbol topuyla antrenman yapıyor.

        İlçenin Dağdibi köyünde yaşayan Andaç İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi Sağım, eğitiminin yanı sıra profesyonel futbolcu olmak için yanından ayırmadığı futbol topuyla okulda ve yaylada günde 2 saat çalışıyor.

        ​​​​​​​Okuldan artan zamanlarda babasına yardım için çobanlık yapan Sağım, İngiltere Futbol Ligi takımlarından Liverpol'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ı örnek alıyor ve onun gibi bir futbolcu olmak istiyor.

        Sağım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri futbola gönül verdiğini, okulda derslerde artan kalan zamanlarda topunu alarak antrenman yaptığını söyledi.

        Günde tek başına 2 saat topla antrenman yaptığını dile getiren Sağım, "Okuldan dönünce babama yardım etmek amacıyla hayvanları otlatıyorum. Gelince topumu da getiriyorum. Çünkü futbol oynamayı çok seviyorum. Profesyonel futbolcu olmak istiyorum. Hayalim Muhammed Salah gibi bir futbolcu olmak." dedi.

        Bölgesel Amatör Ligi'nde yer alan Şırnak Petrolspor antrenörü Orhan Yalçın'ın kendisini sosyal medyada gördüğünü aktaran Sağım, "Orhan hoca benimle görüştü ve beni seçmelere alacağını söyledi. Bunu bir basamak olarak görüp iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Sol ayağıma güveniyorum ve iyi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Baba Kadir Sağım da, oğlunun futbolu çok sevdiğini ve okuldan sonra kendisine yardıma gelirken de topu yanından ayırmadığını ifade etti.

        "Oğlumun futbolcu olma hayali var." diyen Sağım, fırsat verildiğinde oğlunun iyi yerlere gelebileceğine inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na çeyrek final maçlarıyla devam e...
        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na çeyrek final maçlarıyla devam e...
        Şırnak'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtı...
        Şırnak'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtı...
        Şırnak'ta işten çıkarılan belediye personeli çadır nöbeti başlattı
        Şırnak'ta işten çıkarılan belediye personeli çadır nöbeti başlattı
        Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı
        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası gösteri maçı ile başladı
        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası gösteri maçı ile başladı