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        Şırnak'ta Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvan tedavi edildi

        Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:18
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        Şırnak'ta Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvan tedavi edildi
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        Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı.

        Şehr-i Nuh Mahallesinde 1000 metrekarede faaliyet gösteren merkezde, cerrahi operasyonun yanında kedi ve köpeklerin rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

        Merkezin sorumlusu veteriner hekim Zehra Kaplan, birimlerinde 1 yıl içerisinde 953 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığını söyledi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine hemen müdahalede bulunduklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

        "Hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Kısırlaştırılacak yetişkin hayvan ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden kısırlaştırma ve aşılarını yapıyoruz. Küpelerini takıyoruz. Bakanlık sisteminde kayıt altına alıyoruz. Tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Şu anda Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizin barınaklarında 15 hayvanımız var."

        Vatandaşlardan destek ve duyarlılık beklediklerini aktaran Kaplan, vatandaşların küpesiz, yaralı ve bitkin hayvan gördüklerinde mutlaka kendilerini haber vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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