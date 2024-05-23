Şırnak'ta Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yılda 953 sahipsiz hayvan tedavi edildi

Vatandaşlardan destek ve duyarlılık beklediklerini aktaran Kaplan, vatandaşların küpesiz, yaralı ve bitkin hayvan gördüklerinde mutlaka kendilerini haber vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Kısırlaştırılacak yetişkin hayvan ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden kısırlaştırma ve aşılarını yapıyoruz. Küpelerini takıyoruz. Bakanlık sisteminde kayıt altına alıyoruz. Tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Şu anda Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizin barınaklarında 15 hayvanımız var."

Vatandaşların ihbarı üzerine hemen müdahalede bulunduklarını ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

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