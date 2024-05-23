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        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na yarı final maçlarıyla devam edildi

        Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:02
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        3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na yarı final maçlarıyla devam edildi
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        Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda ve İspanya'dan 62 sporcu katıldı.

        Turnuvada çeyrek finalde rakiplerini eleyen sporcular, bugün yarı final maçlarında raket salladı.

        Kocaeli'den turnuvaya katılan Talha Emin Bulut, yarı finalde rakibini yenerek finale yükseldiğini belirterek, "Dün çeyrek finalde bugün de yarı finalde rakibimi yenerek finale çıktım. Çok mutluyum. Yarın finali de kazanarak şampiyon olmak istiyorum. Burada güzel dostluklar, arkadaşlar edindim. Bu yıl şampiyon olmaya kararlıyım." dedi.

        Turnuvaya Ankara'dan katılan Duru Arslan da hem teklerde hem çiftlerde iyi derece elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Bugün yarı final müsabakalarında teklerde Ukraynalı rakibini eleyerek finale yükseldiğini anlatan Duru Arslan, "Şırnak'ta düzenlenen 3 turnuvaya da katıldım. İlk iki yıl benim için çok iyi geçmedi ama bu yıl iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Hocalarım ve ailem çok destek verdi, bana güvendiler. Onların güvenini boşa çıkartmayacağım. Bugün teklerde rakibimi yenerek finale yükseldim. Yarın yapılacak finali de kazanarak şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

        Turnuvada, yarın final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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