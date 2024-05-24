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        Şırnak'ta bazı bölgeler "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta Gabar, Cudi, Altındağları ve Oymakaya bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:58
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        Şırnak'ta bazı bölgeler "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Şırnak'ta Gabar, Cudi, Altındağları ve Oymakaya bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı ile Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırında bulunan Altındağları, Oymakaya bölgelerinin 25 Mayıs-8 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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