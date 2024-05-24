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        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

        Şırnak'ta düzenlenen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:39
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        Şırnak'ta 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi
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        Şırnak'ta düzenlenen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda tek erkek ve kızlarda final karşılaşmaları yapıldı.

        Tek erkeklerde birinciliği Talha Emin Bulut, tek kızlarda ise Duru Arslan elde etti.

        Çift erkeklerde Talha Emin Bulut-Doruk Ünsal, kızlarda ise Duru Arslan-Dila Biyce Dönmez birinci oldu.

        Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve protokol üyeleri, final maçlarını takip etti.

        Ayar, burada yaptığı konuşmada, kentin artık sporla anıldığını, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen tenis turnuvasının centilmenlik içerisinde geçtiğini söyledi.

        Şırnak'ın güzelliklerini ve misafirperverliğini de turnuvada gösterdiklerini dile getiren Ayar, "Cudi Cup artık bir marka oldu. Turnuvanın devamı gelecektir. Cudi tenisi çok sevdi, misafirlerimiz de burayı sevdi. Her açıdan güzel bir turnuva oldu. Katılım gösteren bütün sporculara, hakemlere, sporcuların ailelerine, paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tek erkeklerde ve çiftlerde birinci olan Talha Emin Bulut, iki kategoride şampiyon olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

        Karşılaşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 14 yaşına giren İrlandalı sporcu Brody Lee Stafford'un doğum gününü saha ortasına getirilen pasta ile kutladı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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