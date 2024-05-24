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        Şırnak'ta termal kamera Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi

        Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:58
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        Şırnak'ta termal kamera Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi
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        Şırnak'ta güvenlik güçlerinin kullandığı termal kamera, Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi.

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı'nda görev yapan güvenlik güçlerinin termal kameralarına Anadolu parsı ve sırtlanın aynı karede görüntülendiğini söyledi.

        Koç, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

        "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu Parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar."

        Termal kamera görüntülerinde Anadolu parsı ve sırtlan aynı karede görüntülenirken, su samurlarının deredeki koşuşturmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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