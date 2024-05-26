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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta konser verdi

        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:10
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta konser verdi
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta sahne aldı.

        Şırnak Belediyesinin "19 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere yoğun ilgi gösteren Şırnaklılar, Göçer'e eşlik etti.

        Öte yandan, belediye ekiplerince çevredeki binalara ay yıldızlı ışık yansıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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