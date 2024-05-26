Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta konser verdi
Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta sahne aldı.
Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta sahne aldı.
Şırnak Belediyesinin "19 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere yoğun ilgi gösteren Şırnaklılar, Göçer'e eşlik etti.
Öte yandan, belediye ekiplerince çevredeki binalara ay yıldızlı ışık yansıtıldı.
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