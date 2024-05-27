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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:06
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, uyuşturucu niteliğinde 3 hap, gümrük kaçağı 2 bin 750 paket sigara, 1134 ayakkabı, şarj kablosu, kaynak makinesi, güneş gözlüğü, 162 elektronik sigara, 6 kilogram çay ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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