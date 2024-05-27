Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, son bir haftada merkez ile Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde alınan istihbarat neticesinde yol kontrol noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 16 farklı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu niteliğinde hap, 5 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 171 fişek, gümrük kaçağı 6 bin 940 paket sigara, 1385 elektronik sigara, 243 inşaat malzemesi, 73 cep telefonu, 25 güneş gözlüğü, 24 ayakkabı, 17 kilogram nargile tütünü, 15 kol saati ve 13 kilogram çay ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ın girişimci kadınları KOSGEB desteğiyle açtıkları atölyelerde istih...
        Şırnak'ın girişimci kadınları KOSGEB desteğiyle açtıkları atölyelerde istih...
        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta konser verdi
        Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta konser verdi
        Şırnak'ta Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta termal kamera Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi
        Şırnak'ta termal kamera Anadolu parsı, sırtlan ve su samuru görüntüledi