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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Şırnak'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:44
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler İsrail aleyhine slogan attı.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

        Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bütün dünya ve insanlık zulme karşı bir arada. İnanıyoruz ki; bu eylemlerimiz çığ gibi büyüyecek, bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır."

        Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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