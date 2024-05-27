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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şırnak'ta protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Şırnak'ta "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:02
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şırnak'ta protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Şırnak'ta "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

        Şırnak Sivil Toplum Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlar Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

        Akşam namazının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Daha sonra katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbirler getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına konuşan Abdulbasır Bural, Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail'in dün de Refah'taki kampa bombalarla saldırdığını, masum Filistinlileri katlettiğini söyledi.

        Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğuna belirtin Bural, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor." dedi.

        Bural, Filistin halkı için seslerini her geçen gün daha fazla yükselterek mazlumun yanında olmaya ve İsrail ürünlerini boykot etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

        Yürüyüşe, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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