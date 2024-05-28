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        Şırnak Uludere'de bir okulda müzik sınıfı açıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hilal İmam Hatip Fen Lisesinde oluşturulan müzik sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:11
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        Şırnak Uludere'de bir okulda müzik sınıfı açıldı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hilal İmam Hatip Fen Lisesinde oluşturulan müzik sınıfı açıldı.

        Bir hayırseverin desteğiyle oluşturulan müzik sınıfının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, müzik sınıfının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

        "Ali Karabulut Müzik Sınıfı"nın bölgenin eğitimine ve kültürel hayatına büyük katkı sunacağını ifade eden Demirtaş, bu sınıfın ilçedeki ikinci müzik sınıfı olduğunu belirtti.

        Demirtaş, bu müzik sınıfının açılmasına vesile olan öğretmen Eyyüp Aba'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sınıfın açılışı yapıldı.

        Açılışa, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İlçe Emniyet Amiri Ömer Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Yörük, Hilal Beldesi Belediye Başkan Vekili Ömer Babat da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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