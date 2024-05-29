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        TÜRGEV'in Şırnak Silopi'deki Güzel İşler Fabrikası tanıtıldı

        Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), vizyon projesi olan Güzel İşler Fabrikası'nı (GİF) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki gençlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:03
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        TÜRGEV'in Şırnak Silopi'deki Güzel İşler Fabrikası tanıtıldı
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        Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), vizyon projesi olan Güzel İşler Fabrikası'nı (GİF) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki gençlerle buluşturdu.

        Gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal becerilerini keşfedip geliştirmesine imkan sağlamak amacıyla TÜRGEV tarafından 2022 yılında hayata geçirilen ve İstanbul ile Ankara'da hizmet veren Güzel İşler Fabrikası, Silopi'de de gençliğin istifadesine sunuldu.

        Silopi'de açılan Güzel İşler Fabrikası'nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen programa, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        Altun, tanıtım programında, Silopi için yaptıkları alan araştırması neticesinde bölgedeki gençlerin özellikle akademik becerilerini geliştirme hususunda bir destek merkezine ihtiyaç duyduklarını tespit ettiklerini belirtti.

        TÜRGEV olarak bu alanı ve bölge hassasiyetlerini önceleyerek gençleri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda en nitelikli şekilde yetiştirecek bir eğitim yerleşkesi açmayı amaçladıklarını anlatan Altun, bu kapsamda kız öğrencilere yönelik Silopi'de böyle bir merkez kurduklarını söyledi.

        Projenin mekanlardan ibaret olmadığını belirten Altun, gençlerin birbirleriyle bağ kurmaya ihtiyaç duydukları fikri üzerinden yola çıktıklarını ifade etti.

        Altun, "TÜRGEV olarak her zaman toplumun ihtiyaçlarına, gerçek sorunlarına, toplumdan gelen taleplere göre faaliyetlerimizi şekillendirdik, şekillendiriyoruz. Bu çerçevede 28 yıldır yurt faaliyetlerini yürütürken, bugün 40 binden fazla mezun öğrencimiz var. Yurtlarımızda sadece barınma hizmeti vermiyoruz. Bir taraftan da eğitimlerle ikinci bir üniversite hizmeti veriyoruz." dedi.

        Yurtlarda atölyeleri bulunduğunu, öğrencilere çeşitli seminerler verdiklerini anlatan Altun, öğrencileri Türkiye'deki çeşitli düşünce insanlarıyla bir araya getirdiklerini ve öğrencilerin üniversiteyi bitirdiklerinde ikinci bir üniversite bitirmiş gibi yurtlardan ayrıldığını kaydetti.

        Güzel İşler Fabrikası'nın 7 gün 24 saat öğrenci merkezli faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları söyledi:

        "Öğrencimizin istediği, onların ürettiği, onların aktör oldukları bir ortam oluşturmak istiyoruz. Onları buranın sahibi olarak görüyoruz, bunu da onlara söylüyoruz. Öğrencilerimiz de kendilerini bir aktör olarak gördüklerinde burayı sahipleniyorlar."

        - "Silopi'de anne kız atölyeleri de kuruyoruz"

        Altun, şöyle konuştu:

        "Silopi'de anne kız atölyeleri de kuruyoruz. Aslında gençler için yaptığımız bu yolculukta baktık ki kızlarımızın anneleri de faaliyetlerin bir parçası olmak istiyor, onlar da belirli konularda kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu durumu gördükten sonra, annelerimiz de kızlarıyla beraber gelsin dedik. Burada güzel bir ortam oluştu. Onlara da Güzel İşler Fabrikası bir muhit, bir yuva oldu. Bu ortam bizi daha çok umutlandırıyor. Ayda 1500 kişi buraya geliyor, faaliyetlerimize katılıyor. Ümit ediyoruz ki; GİF sayımız daha çok artar, daha çok yerde hizmet verir. Eğitimli, nitelikli kadın liderler yetiştirmeyi hedefleyen Güzel İşler Fabrikası projelerimizle uzun vadede, insanlığın güncel sorunlarına duyarlı ve çözüm üreten bir nesli müjdeliyoruz."

        TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, Güzel İşler Fabrikası'nın bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan resim, dikiş, ebru, el işi ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

        Programda, resim atölyesi öğrencileri resmettikleri Mescid-i Aksa tablosunu Altun'a armağan etti, GİF Silopi öğrencileri "Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" adlı şiiri okudu.

        Program öğrencilerin piyano dinletisiyle sona erdi.

        TÜRGEV'in genç ve yetişkin öğrenciler için ücretsiz, erişilebilir, konforlu bir çalışma ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği proje ile genç ve yetişkin öğrencilere ücretsiz, erişilebilir ve konforlu bir çalışma ortamı sunuluyor.

        Ankara, İstanbul Safveti Paşa ve Vezneciler ile Silopi olmak üzere 4 mekanda hizmet veren Güzel İşler Fabrikası, lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için sağlıklı bir çalışma ortamı, temel kaynaklar ve eğitim desteği sunan fiziksel etüt ve etkinlik merkezleri olarak hizmet veriyor.

        Güzel İşler Fabrikası Türkiye'nin her yanında öğrencilerin güvenle ve konforla faydalanabileceği ders çalışma ve etkinlik merkezleri oluşturmanın yanı sıra akademik, mesleki ya da kişisel çalışmalar için de fiziksel ve donanımsal imkanlar sunmayı hedefliyor.

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