Şırnak Cizre'de sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Sanat Sokağı'ndaki Vakıf Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri İsrail'in "güvenli bölge" ilan edilen Refah'ta yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Recep Yıldız, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının soykırım olduğunu belirtti.

"Saldırılarını sürdüren İsrail yeni bir caniliğe daha imza atmış, Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla şehit etmiştir." diyen Yıldız, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını ifade etti.