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        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinden 36 öğrenci düzenlenen gezi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:00
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        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinden 36 öğrenci düzenlenen gezi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

        Kaymakamlık ile Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında 36 öğrenci ve 4 öğretmen Çanakkale gezisine katıldı.

        Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler için Gençlik Merkezi bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

        Programa katılan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü, onlara hayırlı yolculuk diledi.

        Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler Çanakkale'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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