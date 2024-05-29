Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı

Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler Çanakkale'ye uğurlandı.

Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler için Gençlik Merkezi bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Kaymakamlık ile Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında 36 öğrenci ve 4 öğretmen Çanakkale gezisine katıldı.

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