Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinden 36 öğrenci düzenlenen gezi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinden 36 öğrenci düzenlenen gezi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.
Kaymakamlık ile Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında 36 öğrenci ve 4 öğretmen Çanakkale gezisine katıldı.
Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler için Gençlik Merkezi bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.
Programa katılan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü, onlara hayırlı yolculuk diledi.
Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler Çanakkale'ye uğurlandı.
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