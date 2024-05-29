Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpünün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın imalathanede hasara yol açtı.

        Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

        Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü
        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"

        Benzer Haberler

        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Cizre'de 36 öğrenci Çanakkale gezisine katıldı
        Şırnak Cizre'de sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...
        Şırnak Cizre'de sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını p...
        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı
        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı
        TÜRGEV'in Şırnak Silopi'deki Güzel İşler Fabrikası tanıtıldı
        TÜRGEV'in Şırnak Silopi'deki Güzel İşler Fabrikası tanıtıldı
        Şırnak Uludere'de bir okulda müzik sınıfı açıldı
        Şırnak Uludere'de bir okulda müzik sınıfı açıldı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şırnak'ta protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şırnak'ta protesto edildi