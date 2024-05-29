Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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