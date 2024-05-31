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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklaması ile protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:35
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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklaması ile protesto edildi

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Mücahit Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesini istediklerini söyledi.

        Filistin için yapılan her eylem ve atılan her adımın çok kıymetli ve takdire şayan olduğunu ifade eden Tatar, "Şunu artık bütün dünya anladı ki; bu vahşeti sokağa dökülen vicdan sahibi kitlelerin gücüyle engellemek mümkün değildir." dedi.

        ​​​​​​​Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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