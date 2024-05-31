Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı

Havanın kararmasıyla ara verilen ve şu ana kadar çocuğa ulaşılamayan çalışmalara yarın devam edilecek.

Bölgeye ulaşan ekiplerce botla nehrin üstünde, dalgıçlarla su altında, su altı kameralarıyla da nehrin kenarından arama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.