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        Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle nehrine düşerek kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması amacıyla ekiplerce arama çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:47
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        Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle nehrine düşerek kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması amacıyla ekiplerce arama çalışması gerçekleştirildi.

        Dicle nehrinin İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkiinde, vatandaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle nehrine düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine Cizre Belediyesine bağlı dalgıç ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerce botla nehrin üstünde, dalgıçlarla su altında, su altı kameralarıyla da nehrin kenarından arama yapıldı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen ve şu ana kadar çocuğa ulaşılamayan çalışmalara yarın devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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