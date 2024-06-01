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        Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:07 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:07
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        Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

        Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.

        Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de arama çalışmalarını takip ederek, AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta 05.00 sıralarında bir kız çocuğunun suya düştüğü yönünde ihbar üzerine ekiplerce arama çalışması başlattıklarını söyledi.

        Kız çocuğunu arama çalışmasının sürdüğünü belirten İşlek, "Çocuğun nehirde olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Nehirde botlarla çalışma sürüyor. Irak sınırına kadar bataklık, sazlık ve bütün kıyı kenarlarını tarayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AFAD'a ait son teknoloji cihazla su altında tarama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, vatandaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle Nehri'ne düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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