Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan tarih öğretmeni Mehmet Kınna (26), arkadaşlarıyla piknik yapmak için Uludere ilçesinin Şenoba beldesine gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.