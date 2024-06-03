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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:09
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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