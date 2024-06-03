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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:04
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 5,94 gram esrar, gümrük kaçağı 909 paket sigara ile sahte çek,1500 şarj kablosu, kaynak makinesi, gözlük, 3 bin 481 silah parçası, 3 tabanca, 6 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 51'i haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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