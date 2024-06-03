Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 5,94 gram esrar, gümrük kaçağı 909 paket sigara ile sahte çek,1500 şarj kablosu, kaynak makinesi, gözlük, 3 bin 481 silah parçası, 3 tabanca, 6 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.