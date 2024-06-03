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        Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

        Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesince yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirimesi talebinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:37
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        Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
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        Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesince yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirimesi talebinde bulunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 veya 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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