Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesince yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirimesi talebinde bulunuldu.
Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesince yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirimesi talebinde bulunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 veya 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır."
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