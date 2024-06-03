Şırnak Cizre'de işten çıkarılan belediye personeli için başlatılan çadır nöbeti sona erdi

Açıklamanın ardından nöbet tutulan çadır sendika yöneticileri ve işçiler tarafından kaldırıldı.

"Halkı ve kamuoyunu meşgul etmemek, iftiralara fırsat tanımamak için bu demokratik eylemi sonlandırmaya karar verdik." diyen Usal, işçilerin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

HAK-İŞ Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, gazetecilere, Cizre Belediyesince 15 Mayıs'tan bu yana işten çıkarılan 92 işçi için belediye binası karşısında 21 Mayıs'ta başlattıkları çadır nöbetini bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

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