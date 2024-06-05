Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Cizre Halk Eğitimi Merkezince Dicle Nehri kenarında düzenlenen sergide, kadınların dokuma, dikiş nakış, örgü ve sıfır atık başta olmak üzere birçok alanda yıl boyunca yaptığı eserler tanıtıldı.

        Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, buldukları her imkanı değerlendiren kadınlara devlet olarak gereken desteği sağladıklarını söyledi.

        Açılan kursların kadınlar için önemli olduğunu aktaran Demir, "Cizre genç nüfusu yüksek olan bir ilçe. Özellikle kadınların sosyalleşmeye, mesleki beceri elde etmeye ihtiyacı var. Bu anlamda bizler onların mesleki becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz, aynı zamanda da sosyalleşmelerine imkan ve ortam sağlıyoruz." dedi.

        Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi: Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi: Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
        Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı
        Şırnak'ta gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı