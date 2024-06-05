Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü"nde atık topladı

        Şırnak'ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü"nde atık topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla belediye çalışanları, Gençlik Merkezi ve gönüllülerden oluşan 95 kişilik grup, Sanayi Sitesi ile çevre yolunda çöp topladı.

        Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplanan 85 torba çöp belediye araçlarına yüklendi.

        Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It) İl Temsilcisi Nazlı Altürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çöp körlüğünü yenmek olduğunu söyledi.

        "Atıkları doğru yönetmek yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur." diyen Altürk, bu sorumluğu geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

        Altürk, "Hedefimiz 'Bir gün değil her gün temizlik' felsefesini insanlara aşılamaktır. Dünya Temizlik Günü kapsamında burada ve diğer 80 ilimizde bu farkındalığı yapıyoruz. Çöp körlüğünü yenmede farkındalık yaratıyoruz. Bizlere destek veren çevre gönüllümüze teşekkür ediyorum." dedi.

        Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül de günün önemine vurgu yaparak, katılımcılara teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
        Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi
        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
        Cizre'de Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi Suriye'de bulundu
        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta 7 günlük eylem yasağı