Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü"nde atık topladı

Şırnak'ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kent merkezinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla belediye çalışanları, Gençlik Merkezi ve gönüllülerden oluşan 95 kişilik grup, Sanayi Sitesi ile çevre yolunda çöp topladı.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplanan 85 torba çöp belediye araçlarına yüklendi.

Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It) İl Temsilcisi Nazlı Altürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çöp körlüğünü yenmek olduğunu söyledi.