Cizre Kaymakamı Demir, yapımı süren yatırımları inceledi
Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, yapımı süren yatırımları inceledi.
Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, yapımı süren yatırımları inceledi.
Kaymakam Demir, yapımı devam eden İlçe Müftülüğü hizmet binası, Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ile içme suyu deposu ve içme suyu şebeke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaları denetlemek için gittiği köylerde köy halkı ile sohbet edip sorun ve dileklerini dinleyen Demir, çocuklarla da yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi.
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