Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran tarafından yapıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Vali Atay, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, programda, serginin, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca hayata geçirilen kursların finali niteliğinde olduğunu söyledi.
Her zaman her yerde herkes için eğitim prensibi ile kentin dört bir yanında farklı alanlarda kurslar açarak vatandaşlara hizmet eden halk eğitimi merkezlerinin yıl sonu sergisini açtıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Bu yıl eylül-haziran dönemi içerisinde il genelinde 5 bin 30 farklı kurs açıldı. Bu kurslarımızdan yaklaşık 72 bin kursiyerimiz faydalanmıştır. Bu süreçte 1950 usta öğreticinin istihdamı sağlanmıştır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da ilimizin her köşesine kurslar açmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Davran da Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda etkinliklerin 81 il ve 923 ilçede gerçekleştiğini kaydetti.
"1000 halk eğitimi merkezimiz ve 32 olgunlaşma enstitüsü ile hayata boyu öğrenme programı kapsamında 76 alanda 3 bin 773 ders modülü üzerinde açılmış olan kursların, yapılan faaliyetlerin, etkinliklerin sergilendiği aynı zamanda bunların satışının yapılarak aile bütçesine katkı sağlandığı bir haftayı geride bırakıyoruz." ifadelerini kullanan Davran, bu yılın başından itibaren bugüne kadar 4,5 milyon vatandaşı kurslarla buluşturmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.
Halk eğitim merkezlerinin diğer sivil toplum kuruluşları gibi depremde vatandaşların yanında olmaya gayret ettiğini aktaran Davran, halk eğitim merkezlerinin gayretiyle Filistin'deki kadın ve çocuklar için çeşitli ürünlerin yapıldığını bildirdi.
Sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı.
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