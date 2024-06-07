Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran tarafından yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Vali Atay, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, programda, serginin, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca hayata geçirilen kursların finali niteliğinde olduğunu söyledi.

Her zaman her yerde herkes için eğitim prensibi ile kentin dört bir yanında farklı alanlarda kurslar açarak vatandaşlara hizmet eden halk eğitimi merkezlerinin yıl sonu sergisini açtıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yıl eylül-haziran dönemi içerisinde il genelinde 5 bin 30 farklı kurs açıldı. Bu kurslarımızdan yaklaşık 72 bin kursiyerimiz faydalanmıştır. Bu süreçte 1950 usta öğreticinin istihdamı sağlanmıştır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da ilimizin her köşesine kurslar açmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."