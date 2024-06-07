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        İSO'dan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri, Şırnak Ticaret Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:57
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        İSO'dan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret
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        İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri, Şırnak Ticaret Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirdi.

        Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ile görüşen İSO heyeti, daha sonra konferans salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

        İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda, bölgede çok fazla kaynak olduğunu, bunların planlı ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

        Kaynakların doğru yönlendirilmesi noktasında kendilerine büyük görevler düştüğünü aktaran Bahçıvan, "Bu işin özü insan. Bu bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına dönük en büyük katkıyı sunacak olan yine bu bölgenin insanı olacak. Bu bölgenin insanının başarılı olmasının tek yolu var, o da insanların geleceğini doğru planlamak ve o insanların eğitimini doğru şekillendirmekten geçiyor. Dün imzaladığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi size vereceğimiz ilk destek olacak." diye konuştu.

        Geliş ise kentin kömür, Habur Sınır Kapısı, petrol, rüzgar, tarım ve hayvancılık gibi önemli potansiyellere sahip olduğunu, bunu doğru şekilde kullanmak için iş insanları ve odalardan da destek beklediklerini belirtti.

        Şırnak'ın petrolün başkenti olduğunu belirten Geliş, "İlk defa ülkemizde bu kalitede petrol çıkıyor. Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip, yaş ortalaması 19. Biz farklı sektörler veya tekstil sektörüyle ilgilenen dostlarımızı da Şırnak'ta ağırlamak istiyoruz. Sektörel bazda bu seyahatlerin yapılmasının çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenlerin emrindeyiz." dedi.

        Toplantıya, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sultan Tepe, Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve iş insanları da katıldı.

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