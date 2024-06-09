Şırnak'ın 2 milli kadın boksörü Türkiye'ye dünya şampiyonlukları getirmek için çalışıyor

EKREM PAYAN/ABİDİN YEL - Şırnak'ın Cizre ilçesinde milli boksörler Nurselen Yalgettekin (20) ve Pınar Benek (18), Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri başarıları dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak istiyor.

Cizre'de yaşayan milli boksör Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek, okuldaki ringlerinin tadilatta olması nedeniyle ilçedeki özel boks salonunda antrenörleri Rıdvan Budak nezaretinde günde çift antrenman yaparak dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Ringde yoğun bir tempoyla çalışan Nurselen Yalgettekin, 2021'de Elazığ'da Türkiye şampiyonu, 2023'te Kocaeli'de 22 yaş altı Türkiye şampiyonu, yine geçen sene Karadağ'da 22 yaş altı Avrupa ikincisi ve bu yıl Kocaeli'de büyükler Türkiye şampiyonu oldu.

Nurselen Yalgettekin, ekim ayında Kazakistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Cizre Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Pınar Benek ise 2022'de Kırıkkale'de Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda birinci, aynı yıl İtalya'da yıldızlar Avrupa üçüncüsü, bu yıl da Mersin'de gençler Türkiye şampiyonu, Düzce'de liseler arası Türkiye şampiyonu ve Hırvatistan'da gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Pınar Benek, kasım ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, ayrıca 2 ay içerisinde Dubai'de yapılması planlanan Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek.