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        Şırnak'ta yıldırım nedeniyle çıkan yangınlarda yaklaşık 360 dönüm ekili alan zarar gördü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda buğday ekili yaklaşık 360 dönüm alanda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:15
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        Şırnak'ta yıldırım nedeniyle çıkan yangınlarda yaklaşık 360 dönüm ekili alan zarar gördü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda buğday ekili yaklaşık 360 dönüm alanda hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Yalıntepe, Kocapınar ve Şabani köylerinde buğday ekili tarım arazilerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine Cizre ve İdil ilçesinden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 360 dönüm ekili alanda zarar oluştuğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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