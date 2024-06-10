Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklanırken, bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.
Diğer 2 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
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