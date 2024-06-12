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        Silopi'de öğrencilerin yıl boyu hazırladığı çalışmalar sergilendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:52
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        Silopi'de öğrencilerin yıl boyu hazırladığı çalışmalar sergilendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi.

        Okulda düzenlenen serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürü Abdulvahap Dağ ve öğretmenler tarafından yapıldı.

        Sergide, Dicle Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Fırat Varna, teknoloji tasarım öğretmenleri Elvan Yalçın ile Şahika Pamuk öncülüğünde öğrencilerin çizgi çalışmaları, çivi sanatı, ebru sanatı ile hazırladığı yaklaşık 500 çalışma arasından seçilen 150 çalışma beğeniye sunuldu.

        Teknoloji tasarım öğretmenlerinden Elvan Yalçın, öğrencilerin severek hazırladığı çalışmaları sergilediklerini belirtti.

        Şahika Pamuk ise hem öğrencilere hem de sergiye katılım sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

        Öğrencilerden Semanur Bayram, sergiyi gezdiğini ilham aldığını belirterek, hem hazırlayan öğrencilere hem de öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

        Esmanur Tanrıkulu, sergiyi çok beğendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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