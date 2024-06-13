Şırnak'ta inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi 712. Sokak'ta bir inşaatın ikinci katında çalışan işçilerden Ömer Faruk S. ve Osman S. dengelerini kaybederek düştü.

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