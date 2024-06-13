Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sırtköy beldesi yakınlarında sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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