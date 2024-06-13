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        Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:25
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        Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Sırtköy beldesi yakınlarında sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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